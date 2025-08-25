Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании

The Guardian отмечает, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также пытался убедить Залужного присоединиться к политической команде Владимира Зеленского, однако генерал отказался, пообещав при этом не критиковать его.



По данным The Guardian, через три дня после встречи Зеленского и Трампа в феврале команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась связаться с Залужным. Он отказался отвечать на звонок после консультации с главой администрации Украины. The Guardian отмечает, что это может указывать на интерес США к замене Зеленского на посту президента.