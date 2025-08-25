Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании

Ведомости

Политконсультант Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 г., предлагал свои услуги бывшему главнокомандующему ВСУ и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Однако тот отказался, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, в посольство Украины в Лондоне, где Залужный работает с весны 2024 г., постоянно приезжают украинские политики, активисты и представители крупного бизнеса, чтобы выразить поддержку, наладить контакты или попытаться выяснить, собирается ли генерал участвовать в будущих выборах.

Источники газеты утверждают, что Залужный не подтверждал планов идти в политику, но в частных разговорах рассуждал о том, какую платформу мог бы представить. Он рассматривает модель Израиля, как «малой страны, окруженной врагами и сосредоточенной на обороне», а также готов позиционировать себя как «жесткого лидера военного времени», обещая украинцам «кровь, пот и слезы» в обмен на спасение страны – по аналогии с Уинстоном Черчиллем.

The Guardian отмечает, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также пытался убедить Залужного присоединиться к политической команде Владимира Зеленского, однако генерал отказался, пообещав при этом не критиковать его.

По данным The Guardian, через три дня после встречи Зеленского и Трампа в феврале команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась связаться с Залужным. Он отказался отвечать на звонок после консультации с главой администрации Украины. The Guardian отмечает, что это может указывать на интерес США к замене Зеленского на посту президента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных