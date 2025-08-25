Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании
Политконсультант Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 г., предлагал свои услуги бывшему главнокомандующему ВСУ и послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Однако тот отказался, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, в посольство Украины в Лондоне, где Залужный работает с весны 2024 г., постоянно приезжают украинские политики, активисты и представители крупного бизнеса, чтобы выразить поддержку, наладить контакты или попытаться выяснить, собирается ли генерал участвовать в будущих выборах.
Источники газеты утверждают, что Залужный не подтверждал планов идти в политику, но в частных разговорах рассуждал о том, какую платформу мог бы представить. Он рассматривает модель Израиля, как «малой страны, окруженной врагами и сосредоточенной на обороне», а также готов позиционировать себя как «жесткого лидера военного времени», обещая украинцам «кровь, пот и слезы» в обмен на спасение страны – по аналогии с Уинстоном Черчиллем.
The Guardian отмечает, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также пытался убедить Залужного присоединиться к политической команде Владимира Зеленского, однако генерал отказался, пообещав при этом не критиковать его.
По данным The Guardian, через три дня после встречи Зеленского и Трампа в феврале команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась связаться с Залужным. Он отказался отвечать на звонок после консультации с главой администрации Украины. The Guardian отмечает, что это может указывать на интерес США к замене Зеленского на посту президента.