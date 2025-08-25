The Guardian: после ссоры Трампа и Зеленского Вэнс пытался связаться с Залужным

Американская журналистка Кэти Ливингстон 19 августа со ссылкой на источники писала в соцсети X, что бывший главком ВСУ держит в тайне свою подготовку к выдвижению на украинских выборах. По ее словам, у его предвыборной команды уже есть штаб, расположенный в Лондоне.