The Guardian: после ссоры Трампа и Зеленского Вэнс пытался связаться с Залужным
Через три дня после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме команда американского вице-президента Джей Ди Вэнса пыталась связаться с украинским послом в Великобритании, бывшим главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным газеты, после консультации с главой администрации президента Украины Залужный отказался отвечать на звонок из США. Как пишет The Guardian, попытка связаться с послом Украины в Великобритании может показывать, что США ищут замену Зеленскому на посту президента.
28 февраля визит Зеленского в Вашингтон завершился досрочно. Это произошло из-за его перепалки с Трампом до начала переговоров. Ссора произошла перед прессой и завязалась из-за разницы взглядов на разрешение конфликта на Украине.
Американская журналистка Кэти Ливингстон 19 августа со ссылкой на источники писала в соцсети X, что бывший главком ВСУ держит в тайне свою подготовку к выдвижению на украинских выборах. По ее словам, у его предвыборной команды уже есть штаб, расположенный в Лондоне.
Позже медиасоветник Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что он тайно готовится к выборам на Украине.