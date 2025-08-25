Молдавия ввела санкции против единственной летавшей в Россию авиакомпании

Плахотнюк проживал в Молдавии, но покинул страну в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позже молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег в связи с его участием в банковской схеме, когда из страны было выведено более $1 млрд.