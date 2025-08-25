Молдавия ввела санкции против единственной летавшей в Россию авиакомпании
Молдавия ввела санкции против авиакомпании Fly One, которая осуществляла рейсы в Россию через территорию Армении. Об этом сообщило правительственное издание «Официальный монитор».
В санкционный список также попали представители компании, в том числе руководитель Fly One Moldova Владимир Чеботарь. Ранее он занимал пост министра юстиции в республике.
Согласно документу, санкции обусловлены действиями бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, которого арестовали в июле в Греции.
Плахотнюк проживал в Молдавии, но покинул страну в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позже молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег в связи с его участием в банковской схеме, когда из страны было выведено более $1 млрд.
13 августа Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию Плахотнюка в Молдавию.
Fly One – частная авиакомпания с парком из 12 самолетов. Является единственной молдавской авиакомпанией, которая после начала конфликта на Украине летала в Россию через стыковочные рейсы в Армении.