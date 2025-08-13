Суд в Греции одобрил экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка

Суд в Греции одобрил экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдавии ПлахотнюкаЕго хотят отправить на родину
Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию бывшего лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка в Молдавию. Об этом сообщил телеканал TV8.
Плахотнюк на заседании отсутствовал, в зале суда были его адвокаты и представители посольства Молдавии в Афинах. Окончательное решение об экстрадиции примет минюст Греции.
О задержании экс-председателя молдавских демократов стало известно 22 июля. Об этом сообщали в генеральном инспекторате полиции Молдовы.
«Ведомости» писали, что в июне 2013 г. владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон, Плахотнюк и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.
Плахотнюк проживал в Молдавии, но покинул страну в июне 2019 г., когда демократы потеряли власть и покинули правительство. Позже молдавские силовики выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании денег в связи с его участием в банковской схеме, когда из страны было выведено более $1 млрд.
В марте этого года в Великобритании был задержан молдавский бизнесмен Платон для экстрадиции в Молдавию. В июле 2023 г. Платон был осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд руб.