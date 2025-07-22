В Греции задержали экс-лидера молдавских демократов Плахотнюка

В июне 2013 г., как писали «Ведомости», владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Плахотнюк, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.