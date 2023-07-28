Молдавский бизнесмен заочно осужден на 20 лет за вывод из России более 126 млрд рублей

Молдавский бизнесмен заочно осужден на 20 лет за вывод из России более 126 млрд рублейОрганизатор ландромата Вячеслав Платон в международном розыске
Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей. Расследованием серии уголовных дел в отношении фигурантов «молдавской схемы» занимается Следственный департамент МВД РФ.
Судья Тверского районного суда Ольга Затомская рассматривала дело Платона заочно с декабря 2021 г. Она признала молдавского предпринимателя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Кроме того, согласно приговору, Платону назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и ограничение свободы после отбытия наказания сроком 1,5 года.
Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркинымым. С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона. В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана.
Также Затомская обратила в доход государства имущество Платона в России.
Его адвокат Марина Грановская заявила «Ведомостям», что обязательно обжалует приговор. От более подробных комментариев защитница отказалась.
В рамках этого дела в марте 2021 г. была осуждена сестра Платона – Елена Платон – на 10 лет колонии общего режима.
Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого. К примеру, МВД РФ сообщали, что в с 2012 г. по 2019 г. в рамках спецоперации «Пиренейский излом» были установлены и привлечены к уголовной ответственности более 60 участников наркосиндиката, а из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны гашиша.
Плахотнюка считают одним из самых богатых людей Молдавии. 18 июля 2023 г. на родине Плахотнюка в суд было передано дело о незаконным использовании $39,2 млн и 3,5 млн евро. Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором. В Молдавии Плахотнюку грозит до 15 лет лишения свободы.
Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки. Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб.
В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик – Ренато Усатый. Ему заочно было предъявлено обвинение в незаконном выводе из РФ свыше 500 млрд руб. Он также, как и Платон, скрывается и объявлен в международный розыск.