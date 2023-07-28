Молдавский бизнесмен заочно осужден на 20 лет за вывод из России более 126 млрд рублей

Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркинымым. С июня 2013 г. по май 2014 г. участники ОПС по подложным основаниям совершили операции на 126 млрд руб. по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций, руководители которых входили в сообщество, на счета банка Платона. В ходе процесса представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена была полностью доказана.