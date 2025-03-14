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В Великобритании задержан молдавский бизнесмен Платон по делу о хищении

Ведомости

В Великобритании был задержан молдавский бизнесмен Вячеслав Платон для экстрадиции в Молдавию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на молдавскую генпрокуратуру. Платон является одним из организаторов схемы «Ландромат» по отмыванию денег из России.

В ближайшее время Платона передадут Молдавии, так как он был задержан по запросу страны от 25 сентября 2024 г. При приезде в Молдавию по отношению к бизнесмену будут вестись следственные дела.

В июле 2023 г. Платон был осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд руб. Следствием было установлено, что в июне 2013 г. владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным создал преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций. Представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена полностью доказана. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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