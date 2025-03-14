В Великобритании задержан молдавский бизнесмен Платон по делу о хищении

В июле 2023 г. Платон был осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд руб. Следствием было установлено, что в июне 2013 г. владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным создал преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций. Представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена полностью доказана.