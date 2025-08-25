Пезешкиан: формат «3+3» эффективен для урегулирования на Южном Кавказе
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что формат переговоров «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) может стать более действенным механизмом урегулирования проблем на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает его пресс-служба.
Пезешкиан отметил, что во время его последнего визита в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил его, что при недавних переговорах и соглашениях с Азербайджаном и США были учтены позиции Ирана и России.
«Однако я считаю, что переговоры в формате "3+3" с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона», – подчеркнул иранский президент (цитата по ТАСС).
Ранее Кремль сообщал, что глава российского государства проинформировал своего иранского коллегу об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита в Анкоридже. Также они договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
19 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран и Ереван работают над договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Арагчи добавил, что Армения предоставила очень «подробные разъяснения и дала необходимые заверения в том, что она знакома с “красными линиями” Ирана». Министр сообщил, что Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории.