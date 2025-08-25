Пезешкиан: формат «3+3» эффективен для урегулирования на Южном Кавказе

Ранее Кремль сообщал, что глава российского государства проинформировал своего иранского коллегу об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита в Анкоридже. Также они договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.



19 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран и Ереван работают над договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Арагчи добавил, что Армения предоставила очень «подробные разъяснения и дала необходимые заверения в том, что она знакома с “красными линиями” Ирана». Министр сообщил, что Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории.