Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пезешкиан: формат «3+3» эффективен для урегулирования на Южном Кавказе

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что формат переговоров «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) может стать более действенным механизмом урегулирования проблем на Южном Кавказе. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает его пресс-служба.

Пезешкиан отметил, что во время его последнего визита в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил его, что при недавних переговорах и соглашениях с Азербайджаном и США были учтены позиции Ирана и России.

«Однако я считаю, что переговоры в формате "3+3" с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона», – подчеркнул иранский президент (цитата по ТАСС).

Ранее Кремль сообщал, что глава российского государства проинформировал своего иранского коллегу об основных итогах состоявшегося российско-американского саммита в Анкоридже. Также они договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.

19 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран и Ереван работают над договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Арагчи добавил, что Армения предоставила очень «подробные разъяснения и дала необходимые заверения в том, что она знакома с “красными линиями” Ирана». Министр сообщил, что Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных