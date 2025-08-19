Газета
Главная / Политика /

Иран и Армения разработают договор о стратегическом сотрудничестве

Ведомости

Тегеран и Ереван работают над договором о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Была достигнута договоренность о скорой доработке всеобъемлющего документа о стратегическом сотрудничестве между двумя странами», – сказал он (цитата по Tasnim).

Арагчи добавил, что Армения предоставила очень «подробные разъяснения и дала необходимые заверения в том, что она знакома с “красными линиями” Ирана». Министр сообщил, что Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории.

Речь идет о контроле Зангезурского коридора. Власти США сообщали, что частная американская компания может обеспечить управление маршрутом, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Соединенные Штаты выступили с инициативой взять в аренду Зангезурский коридор сроком на 100 лет.

Советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти говорил в августе, что Иран не допустит создания Зангезурского коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью. Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении, считает Велаяти.

