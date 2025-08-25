Трамп назвал ситуацию в Южной Корее «чисткой или революцией»
Президент США назвал ситуацию в Южной Корее «чисткой или революцией». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем вести бизнес в такой ситуации», – заявил он. Трамп также отметил, что в ближайшее время он встретится с президентом страны Ли Чжэ Меном.
3 июня демократ от партии «Тобуро» победил на выборах президента Южной Кореи, набрав 49,42% голосов после подсчета 100% голосов. Его соперник, кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су набрал 41,15%.
Выборы прошли после того, как 3 декабря 2024 г. бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.
Сам Юн был кандидатом от консервативной партии «Сила народа» на прошлых президентских выборах.