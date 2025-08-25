Трамп назвал ситуацию в Южной Корее «чисткой или революцией»

Президент США назвал ситуацию в Южной Корее «чисткой или революцией». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.



«Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем вести бизнес в такой ситуации», – заявил он. Трамп также отметил, что в ближайшее время он встретится с президентом страны Ли Чжэ Меном.