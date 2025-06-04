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Избранный президент Южной Кореи пообещал возродить национальную экономику

Ведомости

Избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён после вступления в должность подчеркнул свое стремление возродить национальную экономику вопреки тарифам американского лидера Дональда Трампа, сообщило агентство Bloomberg.

Как отметило издание, в первый же день президентского срока Ли Чжэ Мёна Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия, важнейших в экспорте Южной Кореи, с 25% до 50%. Агентство пишет, что торговые переговоры с США станут «проверкой» для нового лидера страны и его способности балансировать между внешнеполитическими связями и внутренними проблемами государства. При этом Ли Чжэ Мён отметил, что политикам не следует спешить с заключением сделки с США.

В своей речи президент пообещал продолжить усилия по заключению трехстороннего сотрудничества с США и Японией, а также стремиться восстановить каналы связи с Северной Кореей. Он добавил, что отношения с последней страной будут строиться «с позиции силы», подчеркнув, что оборонный бюджет Южной Кореи в два раза превышает объем экономики Северной Кореи.

«Мы также продолжим углублять трехстороннее сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей для укрепления региональной безопасности, повышения экономической устойчивости и защиты наших общих демократических принципов», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на победу Ли Чжэ Мёна на выборах.

3 июня демократ от партии «Тобуро» победил на выборах президента Южной Кореи, набрав 49,42% голосов после подсчета 100% голосов. Его соперник, кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су набрал 41,15%. Тогда агентство Yonhap писало, что Чжэ Мён может возобновить взаимодействие с Северной Кореей «несмотря на то, что Пхеньян наращивает свой ядерный арсенал и ужесточает враждебную позицию по отношению к Сеулу, подкрепляемую его растущими связями с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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