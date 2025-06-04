Избранный президент Южной Кореи пообещал возродить национальную экономику

Как отметило издание, в первый же день президентского срока Ли Чжэ Мёна Трамп повысил пошлины на импорт стали и алюминия, важнейших в экспорте Южной Кореи, с 25% до 50%. Агентство пишет, что торговые переговоры с США станут «проверкой» для нового лидера страны и его способности балансировать между внешнеполитическими связями и внутренними проблемами государства. При этом Ли Чжэ Мён отметил, что политикам не следует спешить с заключением сделки с США.