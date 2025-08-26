Число попыток украинских мужчин бежать в Белоруссию выросло в несколько раз
В 2025 г. украинские мужчины стали чаще пытаться покинуть страну вне пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины журналистам «Слідство.Инфо», передает издание «Страна».
Согласно данным службы республики, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин от 18 до 60 лет. Все они пытались пересечь границу за пределами пропускных пунктов.
В 2024 г. было зафиксировано 336 таких случаев, в 2023 г. – 26. В 2022 г. пересечь границу пытался 61 человек.
12 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить мужчинам до 22 лет выезжать за границу республики. По его словам, он поручил правительству страны и военным «обработать возможность» инициативы. Зеленский также добавил, что кабмин может отказать в принятии такого решения.
В настоящее время на Украине действует режим военного положения. В связи с этим выезд за границу запрещен всем гражданам мужского пола с 18 лет.