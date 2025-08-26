Газета
Главная / Политика /

На Украине признали риск проигрыша в гонке беспилотных вооружений с Россией

Ведомости

Украина рискует проиграть в гонке беспилотных вооружений с Россией. Об этом сообщает Sky News, корреспондент которого побывал на украинской фабрике по производству дронов.

По данным телеканала, компания по производству дронов General Cherry была основана на Украине волонтерами в начале конфликта. Вначале здесь выпускалось по 100 дронов в месяц. К настоящему времени производство увеличилось в 1000 раз. Основатель компании Андрей Лавренов заявил, что этого никогда не будет достаточно.

«У русских много войск, много техники, и наши солдаты каждый день говорят нам, что нам нужно больше, нам нужно больше оружия, нам нужно лучше, нам нужно быстрее, нам нужно выше», – сказал он.

Телеканал напомнил о недавних словах президента Украины Владимира Зеленского, что Москва нарастила число беспилотников, в то время как Киев из-за нехватки финансирования пока не может увеличить их количество. Также Россия наращивает производство беспилотников, управляемых оптоволоконными кабелями, которые невозможно заглушить.

21 июля Зеленский заявил, что французские компании начнут производство беспилотников на Украине. По его словам, решение стало частью планов Украины по открытию линий производства вооружения в европейских странах. Ранее, 21 июня, Зеленский сообщал о намерении производить оружие в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.

