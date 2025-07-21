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Зеленский анонсировал производство французскими компаниями дронов на Украине

Ведомости

Французские компании начнут производство беспилотников на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

«Есть решение французских компаний начать изготовление дронов на Украине», – заявил Владимир Зеленский.

Решение является частью планов Украины по открытию линий производства вооружения в европейских странах. Ранее, 21 июня, Зеленский сообщал о намерении производить оружие в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.

В начале июля советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что первую партию оружия для Украины выпустят на заводе в Дании в 2026 г. По данным Украины, 40% используемого ВСУ на фронте оружия произведено внутри страны, при этом оборонному производству Украины не хватает 40% финансирования.

Как подсчитали «Ведомости», главным европейским бенефициаром конфликта на Украине стал немецкий оборонный концерн Rheinmetall: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза. Общая капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла к июлю 2025 г. $1,4 трлн. С начала 2025 г. капитализация компаний ВПК выросла на $330 млрд, или на 30%, а по сравнению с декабрем 2021 г. – почти в 2 раза. При этом капитализация 15 крупнейших европейских оборонных корпораций за первое полугодие 2025 г. практически удвоилась, увеличившись со $190 млрд до $373 млрд.

 

 

 

 

 

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