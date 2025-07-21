Зеленский анонсировал производство французскими компаниями дронов на Украине

Как подсчитали «Ведомости», главным европейским бенефициаром конфликта на Украине стал немецкий оборонный концерн Rheinmetall: с декабря 2022 г. он вырос в стоимости в 24 раза. Общая капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла к июлю 2025 г. $1,4 трлн. С начала 2025 г. капитализация компаний ВПК выросла на $330 млрд, или на 30%, а по сравнению с декабрем 2021 г. – почти в 2 раза. При этом капитализация 15 крупнейших европейских оборонных корпораций за первое полугодие 2025 г. практически удвоилась, увеличившись со $190 млрд до $373 млрд.