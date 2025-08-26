Парламент Литвы утвердил экс-министра труда Ругинене на пост премьера
Парламент Литвы на заседании утвердил кандидатуру бывшего министра социальной защиты и труда Инги Ругинене на пост премьер-министра республики. Об этом сообщает портал LRT.
В голосовании участвовали 127 депутатов. Из них 78 парламентариев поддержали кандидатуру Ругинене, 35 высказались против и 14 воздержались. Ругинене станет премьер-министром после того, как президент Литвы Гитанас Науседа издаст указ о ее назначении, и она принесет присягу.
31 июля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Он связан с тем, что до вступления в должность премьера политик воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, где являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, он был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.
4 августа Палуцкас объявил об отставке 19-го правительства, Науседа принял ее. После отставки президент республики поручил действующему кабинету министров временно исполнять свои обязанности. Исполняющим обязанности премьер-министра стал министр финансов Литвы Римантас Шаджюс.