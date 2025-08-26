Парламент Литвы утвердил экс-министра труда Ругинене на пост премьера

31 июля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Он связан с тем, что до вступления в должность премьера политик воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, где являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, он был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.