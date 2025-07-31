Премьер Литвы подал в отставку после коррупционного скандала
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку после коррупционного скандала, сообщил портал LRT со ссылкой на главу страны Гитанаса Науседу.
«Господин Палуцкас позвонил мне сегодня утром и сообщил о своей отставке. Это факт», – сказал президент Литвы.
Портал подчеркнул, что Палуцкас уходит и с поста председателя Литовской социал-демократической партии. Врио премьера может быть назначен министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, а председателя партии – депутат Миндаугас Синкявичюс.
25 июля Палуцкас на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск, как он сказал, проводить время с семьей, заниматься простыми вещами и «заботиться о пчелах и меде».
До вступления в должность премьер-министра Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, в которой являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, политик был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.