Премьер Литвы подал в отставку после коррупционного скандала

До вступления в должность премьер-министра Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, в которой являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, политик был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.