Премьер-министр Литвы на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск. Об этом сообщает Delfi.
По словам премьер-министра, во время отпуска он проведет время с семьей, займется простыми вещами и «позаботится о пчелах и меде». Кроме того, во время двухнедельного перерыва Палуцкас соберет всю необходимую информацию о своей предыдущей деятельности, которую попросил предоставить президент Литвы Гитанас Науседа.
Палуцкас отметил, что не намерен уходить в отставку и не получал таких предложений.
Науседа обвинил премьер-министра в получении в нацбанке льготного кредита компанией его родственников. Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы тот либо ответил на все вопросы, «связанные с его бизнес-сделками», либо рассмотрел дальнейшие возможности исполнения им обязанностей главы правительства.
До вступления в должность премьер-министра Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, в которой являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, политик был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.
Как сообщается в Telegram-канале «Новости в Литве», компания Dankora, принадлежащая Виргинии Палуцкене – супруге брата премьер-министра, получила финансирование от ЕС, направив значительную часть средств на закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой является сам глава правительства.