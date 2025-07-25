Премьер-министр Литвы на фоне скандала ушел в двухнедельный отпуск

По словам премьер-министра, во время отпуска он проведет время с семьей, займется простыми вещами и «позаботится о пчелах и меде». Кроме того, во время двухнедельного перерыва Палуцкас соберет всю необходимую информацию о своей предыдущей деятельности, которую попросил предоставить президент Литвы Гитанас Науседа.