Президент Литвы отвел премьер-министру 14 дней на объяснения или увольнение
Президент Литвы Гитанас Науседа поставил премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу двухнедельный срок для определения дальнейшей политической судьбы, сообщает «Sputnik.Литва».
Советник президента Фредерикас Янсонас сообщил, что президент потребовал от премьер-министра в двухнедельный срок либо представить обоснованные ответы на вопросы, волнующие общественность, либо рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения своей работы на посту главы правительства.
До вступления в должность премьер-министра Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для компании, в которой являлся ведущим акционером. В 2012 г., занимая пост руководителя администрации вильнюсского самоуправления, политик был привлечен к суду за превышение должностных полномочий при распределении муниципального контракта.
Как передается в Telegram-канале «Новости в Литве», компания Dankora, принадлежащая Виргинии Палуцкене – супруге брата премьер-министра, – получила финансирование от ЕС, направив значительную часть средств на закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой является сам глава правительства.