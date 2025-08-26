AFP: кандидат в президенты Боливии Кирога хочет разорвать контракты с РФ

Президентские выборы в Боливии стартовали 17 августа. По данным AP, они могут завершить более чем 20-летнее доминирование левых и привести к власти правое правительство. В стране зарегистрировано 7,9 млн избирателей. Для победы в первом туре кандидат должен был получить 50% голосов или 40% при отрыве не менее 10% от ближайшего соперника. Но потребовался второй тур, который планируется 19 октября.