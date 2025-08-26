AFP: кандидат в президенты Боливии Кирога хочет разорвать контракты с РФ
Боливийский кандидат в президенты от правого крыла Хорхе Кирога заявил, что в случае избрания аннулирует многомиллиардные сделки по добыче лития, заключенные предыдущим правительством с Россией и Китаем. Об этом он сообщил в интервью AFP.
«Мы не признаем контракты Луиса Арсе... Давайте остановим их, они не будут одобрены», – сказал Кирога, подчеркнув, что намерен искать альтернативных партнеров для инвестиций.
Президентские выборы в Боливии стартовали 17 августа. По данным AP, они могут завершить более чем 20-летнее доминирование левых и привести к власти правое правительство. В стране зарегистрировано 7,9 млн избирателей. Для победы в первом туре кандидат должен был получить 50% голосов или 40% при отрыве не менее 10% от ближайшего соперника. Но потребовался второй тур, который планируется 19 октября.
По итогам первого тура Кирога занял второе место с 26,7% голосов, уступив правоцентристскому сенатору Родриго Пасу, который набрал 32%.