Заседание группы по Украине в формате «Рамштайн» пройдет в Лондоне

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» прошла 4 июня. Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что размер помощи Украине в сфере безопасности станет рекордным в 2025 г.



Объединение было создано экс-генсеком НАТО Ллойдом Остином после начала Россией спецоперации в 2022 г. Сейчас мероприятие лидеров стран НАТО и партнеров альянса на базе «Рамштайн» насчитывает порядка 50 стран.