Умеров заявил о рекордном уровне военной поддержки Украины в 2025 году

Рекордных показателей, как отмечает агентство, удалось добиться за счет апрельского саммита, где союзники пообещали Киеву более 21 млрд евро, сейчас же спонсоры анонсировали поставки более чем на 8 млрд евро. Издание «Страна.ua» также писало по итогам заседания, что помощь выделят Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Канада.