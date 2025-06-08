Умеров заявил о рекордном уровне военной поддержки Украины в 2025 году
Размер помощи Украине в сфере безопасности станет рекордным в 2025 г., заявил министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом спонсоры анонсировали поставки Киеву в меньшем объеме, чем на саммите в апреле, пишет «РИА Новости».
Заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» состоялось в Брюсселе 4 июня. Умеров тогда заявил, что оборонная поддержка республики по «датской модели» в текущем году вырастет до 1,3 млрд евро.
«Имеем значительные результаты – в 2025 г. помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны», – приводит также его слова «РИА Новости».
Рекордных показателей, как отмечает агентство, удалось добиться за счет апрельского саммита, где союзники пообещали Киеву более 21 млрд евро, сейчас же спонсоры анонсировали поставки более чем на 8 млрд евро. Издание «Страна.ua» также писало по итогам заседания, что помощь выделят Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Канада.