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Умеров заявил о росте оборонной поддержки Украины до 1,3 млрд евро в 2025 году

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Оборонная поддержка Украины по «датской модели» в текущем году вырастет до 1,3 млрд евро. Об этом заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. Его слова передает Telegram-канал украинского ведомства.

«Датская модель» представляет собой прямое финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) правительствами других стран. Украинский министр также сообщил, что в ближайшее время Киев получит 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в качестве первого транша.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер 4 июня говорил, что Вашингтон пока не принял решения относительно дальнейшей военной поддержки Украины.

28 мая The Washington Post писала, что военные поставки Украине, которые были одобрены при бывшем президенте США Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы. В марте американский лидер Дональд Трамп временно приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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