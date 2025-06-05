Умеров заявил о росте оборонной поддержки Украины до 1,3 млрд евро в 2025 году
Оборонная поддержка Украины по «датской модели» в текущем году вырастет до 1,3 млрд евро. Об этом заявил глава минобороны страны Рустем Умеров. Его слова передает Telegram-канал украинского ведомства.
«Датская модель» представляет собой прямое финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) правительствами других стран. Украинский министр также сообщил, что в ближайшее время Киев получит 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в качестве первого транша.
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер 4 июня говорил, что Вашингтон пока не принял решения относительно дальнейшей военной поддержки Украины.
28 мая The Washington Post писала, что военные поставки Украине, которые были одобрены при бывшем президенте США Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы. В марте американский лидер Дональд Трамп временно приостановил военную помощь Украине. Решение затронуло поставки боеприпасов на сумму более $1 млрд.