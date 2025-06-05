Умеров заявил о росте оборонной поддержки Украины до 1,3 млрд евро в 2025 году

«Датская модель» представляет собой прямое финансирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) правительствами других стран. Украинский министр также сообщил, что в ближайшее время Киев получит 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии в качестве первого транша.