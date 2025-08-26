Газета
Главная / Политика /

МИД Катара: Израиль не ответил на предложение о прекращении огня в Газе

Ведомости

Израиль до сих пор не предоставил ответа на последнее предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

По его словам, палестинское движение «Хамас» согласилось на условия, которые ранее устраивали израильскую сторону. Но, как отметил дипломат, Тель-Авив не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и не предлагает альтернативных вариантов.

«Теперь мяч на стороне Израиля, который, по всей видимости, не желает достигать соглашения», – сказал аль-Ансари (цитата «РИА Новости»).

Он также подчеркнул, что Катар призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью принятия соглашения по Газе.

21 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Sky News говорил, что война между Израилем и «Хамасом» может закончиться в ближайшее время, если группировка сложит оружие и освободит заложников. Он отметил, что даже если «Хамас» согласится на сделку, Израиль все равно проведет операцию в секторе Газа, чтобы «обеспечить безопасность».

Бригадный генерал ЦАХАЛ Эффи Дефрин 20 августа заявил о начале реализации первого этапа плана по установлению полного контроля над Газой. По его словам, оборонное ведомство Израиля призовет на службу дополнительно около 60 000 резервистов. Им разошлют повестки в течение недели.



