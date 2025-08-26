СМИ: ВСУ считают устаревшими получаемые от НАТО дроны
БПЛА, получаемые вооруженными силами Украины (ВСУ) от стран НАТО, устарели. Об этом сообщает газета Corriere della Sera в репортаже из контролируемого украинскими военными района Донбасса со ссылкой на одного из командиров батальона спецназначения.
По словам офицера, украинские специалисты сами разрабатывают и модифицируют беспилотники, применяя современные комплектующие, в том числе китайские батареи и компоненты. В лабораториях создаются дроны стоимостью от $500 до $1000, которые используются как одноразовое оружие с дальностью 10–15 км.
Военные отмечают, что в условиях противодействия со стороны российских систем радиоэлектронной борьбы приходится использовать проводное управление с помощью кабелей длиной до 15 км. При этом, как уточнил собеседник газеты, российские аналоги обладают большим радиусом действия – до 25 км.
Командир подчеркнул, что противостояние в сфере применения БПЛА развивается стремительно: технология, которая кажется решающей сегодня, уже через месяц может устареть.
Издание также отмечает, что обе стороны применяют более крупные и дорогие модели стоимостью свыше 200 000 евро.
25 августа стало известно, что ФРГ закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по $9 млрд. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в этом и в 2026 г. власти выделят более $8 млрд на помощь Украине.