СМИ: ВСУ считают устаревшими получаемые от НАТО дроны

25 августа стало известно, что ФРГ закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по $9 млрд. В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в этом и в 2026 г. власти выделят более $8 млрд на помощь Украине.