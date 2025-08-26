В Баку и Ереване ожидают решения о роспуске минской группы ОБСЕ 1 сентября
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что решение о роспуске минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур ожидается 1 сентября.
«Совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур было направлено действующему председателю организации и распространено среди стран-участниц. Мы ожидаем, что соответствующее решение будет принято 1 сентября», – сказал Байрамов (цитата по АPА).
По его словам, парафирование, а не подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном в США «продемонстрировало последовательность позиции Азербайджана».
11 августа министерства иностранных дел Армении и Азербайджана обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. 8 августа документ был предварительно одобрен обеими сторонами при посредничестве президента США Дональда Трампа.