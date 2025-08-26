В Киев прибыли начальник обороны и главный маршал авиации Великобритании
В Киев прибыли начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и главный маршал авиации страны Ричард Найтон. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Представители Лондона уже встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 августа Bloomberg сообщало, что Великобритания расширит программу обучения украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию до предоставления гарантий безопасности от стран Евросоюза и США в рамках потенциального мирного соглашения.
На Украину с необъявленным визитом 28 августа также приехал президент Польши Анджей Дуда. Ожидается, что глава государства встретится в Киеве с Зеленским.