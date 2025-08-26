РФ и Киргизия оценили угрозы биологической безопасности

В телеграмме президента РФ Владимира Путина к участникам международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» говорится, что Россия вместе с партнерами выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, которое основано на болезнетворных микроорганизмах и токсинах. По его мнению, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту.