РФ и Киргизия оценили угрозы биологической безопасности
В рамках российско-киргизских консультаций стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
Россия и Киргизия обсудили реализацию двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике.
26 августа прошли российско-киргизские консультации по вопросом обеспечения биологической безопасности. Со стороны РФ переговоры вел директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. От Киргизии – начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения республики Бактыгуль Исмаилова.
В телеграмме президента РФ Владимира Путина к участникам международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» говорится, что Россия вместе с партнерами выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, которое основано на болезнетворных микроорганизмах и токсинах. По его мнению, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту.