Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения

Россия и Китай представили поправку к документу. Страны предложили добавить в текст пункт, содержащий призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». Кроме того, в поправке говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Но ее не приняли. В результате 24 апреля 2024 г. Россия заблокировала резолюцию в Совбезе ООН. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался.