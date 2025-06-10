Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения
Россия вместе с партнерами выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, которое основано на болезнетворных микроорганизмах и токсинах. Об этом говорится в телеграмме президента Владимира Путина к участникам международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».
Глава государства указал, что в этом плане российская сторона придает большое значение сотрудничеству на широком международном уровне и в рамках региональных инициатив. По его мнению, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту. Это связано с общей нестабильностью обстановки в мире и отсутствием прогресса в достижении целей, которые зафиксированы в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Путин добавил, что Россия готова оказывать помощь в реагировании на экологические угрозы в любом регионе мира. Взаимодействие в этой сфере должно осуществляться при соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех стран.
В марте 2024 г. постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США и Япония подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что в документе есть подвох, поскольку он не ограничивает размещение в космосе другого вида оружия.
Россия и Китай представили поправку к документу. Страны предложили добавить в текст пункт, содержащий призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». Кроме того, в поправке говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Но ее не приняли. В результате 24 апреля 2024 г. Россия заблокировала резолюцию в Совбезе ООН. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался.