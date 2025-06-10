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Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения

Ведомости

Россия вместе с партнерами выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, которое основано на болезнетворных микроорганизмах и токсинах. Об этом говорится в телеграмме президента Владимира Путина к участникам международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Глава государства указал, что в этом плане российская сторона придает большое значение сотрудничеству на широком международном уровне и в рамках региональных инициатив. По его мнению, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту. Это связано с общей нестабильностью обстановки в мире и отсутствием прогресса в достижении целей, которые зафиксированы в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Путин добавил, что Россия готова оказывать помощь в реагировании на экологические угрозы в любом регионе мира. Взаимодействие в этой сфере должно осуществляться при соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех стран.

В марте 2024 г. постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США и Япония подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что в документе есть подвох, поскольку он не ограничивает размещение в космосе другого вида оружия.

Россия и Китай представили поправку к документу. Страны предложили добавить в текст пункт, содержащий призыв ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве». Кроме того, в поправке говорилось о необходимости достижения юридически обязывающих многосторонних соглашений. Но ее не приняли. В результате 24 апреля 2024 г. Россия заблокировала резолюцию в Совбезе ООН. Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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