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Полянский: призыв США и Японии о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох

Ведомости

Американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Голосование по проекту резолюции состоится сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН. Полянский сообщил, что разработчики документа отказались включать в него добавление, которое предложили Россия и Китай. Поправка содержала призыв не размещать в космосе любое оружие – ни массового уничтожения (ОМУ), ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы, пояснил он.

«И тут-то и кроется главный подвох», – написал Полянский. По его словам, США и их союзники, «пытаясь уличить Россию в абсурдных планах ядерной милитаризации космоса», хотят сохранить в нем полную «свободу рук» для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения.

Полянский также выразил надежду, что коллеги по СБ примут российскую поправку к резолюции и «на американскую вредную пустышку не поведутся».

Договор по космосу 1967 г., отмечал МИД, запрещает размещать в космосе только (ОМУ), а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).

Как отмечает Reuters со ссылкой на слова дипломатов, поправка РФ к резолюции не будет принята, поскольку для этого требуется как минимум девять голосов за и отсутствие вето со стороны Китая, США, Великобритании или Франции.

22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению заявил, что действия коллективного Запада могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, при этом оснований для ведения диалога с США по вопросу контроля над вооружениями сейчас нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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