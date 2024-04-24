Полянский: призыв США и Японии о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох
Американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Голосование по проекту резолюции состоится сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН. Полянский сообщил, что разработчики документа отказались включать в него добавление, которое предложили Россия и Китай. Поправка содержала призыв не размещать в космосе любое оружие – ни массового уничтожения (ОМУ), ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы, пояснил он.
«И тут-то и кроется главный подвох», – написал Полянский. По его словам, США и их союзники, «пытаясь уличить Россию в абсурдных планах ядерной милитаризации космоса», хотят сохранить в нем полную «свободу рук» для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения.
Полянский также выразил надежду, что коллеги по СБ примут российскую поправку к резолюции и «на американскую вредную пустышку не поведутся».
Договор по космосу 1967 г., отмечал МИД, запрещает размещать в космосе только (ОМУ), а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).
Как отмечает Reuters со ссылкой на слова дипломатов, поправка РФ к резолюции не будет принята, поскольку для этого требуется как минимум девять голосов за и отсутствие вето со стороны Китая, США, Великобритании или Франции.
22 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению заявил, что действия коллективного Запада могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, при этом оснований для ведения диалога с США по вопросу контроля над вооружениями сейчас нет.