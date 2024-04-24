Полянский: призыв США и Японии о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох

Договор по космосу 1967 г., отмечал МИД, запрещает размещать в космосе только (ОМУ), а другие виды оружия он не затрагивает. Таким образом, теоретически в космосе может появиться оружие реального применения с глобальной зоной охвата. В связи с этим еще в 2008 г. Россия и Китай подготовили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).