На Украине разрешили мужчинам до 22 лет выезд за границу во время конфликтов
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время действия военного положения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство утвердило обновленный порядок пересечения границы. Новые правила касаются всех граждан указанной возрастной категории.
4 августа Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования.
FT отмечает, что Украина стимулирует добровольную службу. По недавнему указу Зеленского службу по контракту теперь могут проходить мужчины старше 60 и молодые люди с 18 до 24. Издание пишет, что Украина все равно полагается на призыв, так как только 10% новобранцев являются добровольцами.