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FT: на Украине растет сопротивление принудительной мобилизации

Ведомости

На Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

FT приводит несколько массовых протестов. В Виннице 80 человек поздно вечером собрались возле стадиона, где содержали недавно мобилизованных мужчин, требуя их освободить. По данным местной полиции, говорится в материале, протестующие пытались прорваться на стадион. В прошлом месяце военный призывной центр в Полтаве потребовал расследования после того, как группа местных жителей заблокировала автобус с новобранцами, которых везли в учебный центр. Нескольким мужчинам удалось сбежать из транспорта и скрыться.

Газета отмечает, что оперативное командование Западной Украины в мае заявило о растущей тенденции к насилию в отношении вербовщиков. В сообщении говорится, что с начала года в регионе произошло не менее 12 столкновений, пишет издание.

Министр обороны Денис Шмыгаль при этом утверждал, что мобилизация проходит по плану, а для прекращения принудительных случаев требуется «доверие к командирам и военному руководству».

FT приводит данные опроса, проведенного в апреле 2025 г. украинским агентством социальных исследований Info Sapiens. Он показал, что 77% респондентов выразили недоверие призывным комиссиям, хотя 93% доверяли армии в целом.

«Это отчасти отражает недоверие к государству», – сказала заместитель директора Info Sapiens Инна Волосевич. Схожий уровень недоверия наблюдается и в отношении судей и правоохранительных органов, добавила она.

FT отмечает, что Украина стимулирует добровольную службу. По недавнему указу Зеленского службу по контракту теперь могут проходить мужчины старше 60 и молодые люди с 18 до 24. Издание пишет, что Украина все равно полагается на призыв, так как только 10% новобранцев являются добровольцами.

В мае газета The Wall Street Journal писала, что план по набору молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом. Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет или скрываются, или дают взятки, чтобы нелегально покинуть страну и избежать призыва.

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