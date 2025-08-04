В мае газета The Wall Street Journal писала, что план по набору молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом. Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет или скрываются, или дают взятки, чтобы нелегально покинуть страну и избежать призыва.