Трамп счел неважным вопрос нелегитимности Зеленского для урегулирования
Нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского не имеет большого значения для урегулирования конфликта в республике, считает американский лидер Дональд Трамп.
Представители прессы попросили Трампа прокомментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу NBC News обратил внимание на нелегитимность Зеленского.
«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал глава Белого дома.
24 августа Лавров заявил NBC News, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». В этом качестве Москва готова встречаться с ним. Российский министр подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа подчеркнул, что в данный момент Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.