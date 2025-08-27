Трамп счел неважным вопрос нелегитимности Зеленского для урегулирования

24 августа Лавров заявил NBC News, что Россия признает Зеленского де-факто «главой режима». В этом качестве Москва готова встречаться с ним. Российский министр подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня». Глава МИДа подчеркнул, что в данный момент Зеленский не является легитимным лицом, которое могло бы подписывать юридические документы об урегулировании.