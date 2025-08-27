Больше половины немцев считают, что Украина должна отдать России территории
Чуть более половины граждан Германии (52%) считают, что Украина должна быть готова уступить России территории ради мирного соглашения. Об этом свидетельствуют данные опроса Института общественного мнения Forsa, пишет Die Welt.
Опрос показал заметные различия в позициях избирателей различных партий. Среди сторонников правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовность к уступкам поддержали 72% респондентов, среди сторонников ХДС/ХСС – 43%, а среди социал-демократов – 48%.
Опрос проводился 18–19 августа среди 1002 респондентов по всей Германии.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен безвозмездно признавать территории, которые сейчас находятся под контролем РФ, российскими.
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса.