Песков анонсировал «беспрецедентный» визит Путина в Китай
В Кремле активно ведется подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Китай, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоится совершенно беспрецедентный визит Путина в Китай, к которому сейчас активно ведется подготовка», – сказал он.
24 августа «Вести» сообщали, что Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай. Там запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР. Во время визита Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
В последний раз российский лидер посещал Китай в 2024 г. – 16 и 17 мая. Тогда Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. По итогам консультаций был подписан пакет документов. Лидеры двух стран также выступили на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры РФ и КНР.