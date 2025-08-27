Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет открытое совещание с членами правительства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами правительства, совещание пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы. Оно будет в открытом режиме», – сказал он.

В течение недели у президента будут рабочие встречи закрытого характера. Ведется подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, сообщил Песков. Путин посетит форум 5 сентября, где выступит на пленарном заседании.

ЦБ выпустит посвященную ВЭФ серебряную монету

Финансы

Главной темой ВЭФа в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Мероприятия форума проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям РФ с разными странами мира.

В прошлом форуме 2024 г. приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая РФ. Самые многочисленные делегации были из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы. В форуме приняли участие 1515 представителей СМИ из РФ и 10 зарубежных государств (Босния и Герцеговина, Великобритания, Вьетнам, Италия, Китай, Малайзия, ⁠Пакистан, ⁠Саудовская Аравия, ⁠Швейцария, Япония).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных