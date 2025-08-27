Путин проведет открытое совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин встретится с членами правительства, совещание пройдет в открытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня будет в очном режиме проведено совещание с членами правительства. Ряд членов правительства будет в Кремле, и традиционно будут обсуждаться текущие вопросы. Оно будет в открытом режиме», – сказал он.
В течение недели у президента будут рабочие встречи закрытого характера. Ведется подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября, сообщил Песков. Путин посетит форум 5 сентября, где выступит на пленарном заседании.
Главной темой ВЭФа в этом году станет «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Мероприятия форума проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям РФ с разными странами мира.
В прошлом форуме 2024 г. приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая РФ. Самые многочисленные делегации были из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы. В форуме приняли участие 1515 представителей СМИ из РФ и 10 зарубежных государств (Босния и Герцеговина, Великобритания, Вьетнам, Италия, Китай, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Швейцария, Япония).