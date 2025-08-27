Мэр Владимира задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Его задержали на рабочем месте. По предварительным данным, мошенничество связано с землями на кладбище.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия.
Наумов занимает пост мэра Владимира с 2022 г. С 2019 по 2022 гг. он был главой администрации Гороховецкого района Владимирской области.
9 июня был задержан мэр Красноярска Владислав Логинов по ст. 290 УК РФ (получение взятки).