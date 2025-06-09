Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в коррупции

Виктор Логинов родился в Ачинске в 1967 г. Является выпускником Ачинского военного авиационного технического училища им. 60-летия ВЛКСМ и Сибирского федерального университета. Трудовую деятельность начал в 1984 г. в авиационной сфере. В последующие годы занимал руководящие должности в областях транспорта и материально-технического снабжения. С 2002 г. работал в отрасли городского хозяйства. С июля по октябрь 2016 г. возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска, а в октябре 2016 г. был назначен руководителем администрации Советского района. С ноября 2017 г. по сентябрь 2022 г. занимал должность первого заместителя главы Красноярска. Является мэром Красноярска с 16 сентября 2022 г.