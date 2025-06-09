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Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в коррупции

Ведомости

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали. Он подозревается в получении взятки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что Логинов задержан по ст. 290 УК РФ.

Виктор Логинов родился в Ачинске в 1967 г. Является выпускником Ачинского военного авиационного технического училища им. 60-летия ВЛКСМ и Сибирского федерального университета. Трудовую деятельность начал в 1984 г. в авиационной сфере. В последующие годы занимал руководящие должности в областях транспорта и материально-технического снабжения. С 2002 г. работал в отрасли городского хозяйства. С июля по октябрь 2016 г. возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска, а в октябре 2016 г. был назначен руководителем администрации Советского района. С ноября 2017 г. по сентябрь 2022 г. занимал должность первого заместителя главы Красноярска. Является мэром Красноярска с 16 сентября 2022 г.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и нагрудным знаком «Герб города Красноярска».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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