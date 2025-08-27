WSJ: Египет готовит палестинцев для послевоенной безопасности в секторе Газа
Египет начал подготовку сотен палестинцев для формирования сил безопасности численностью до 10 000 человек, которые будут обеспечивать порядок в секторе Газа после возможного завершения боевых действий. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на арабские официальные лица. Отмечается, что ряд арабских стран поддерживает идею создания сектора Газа без влияния группировки «Хамас».
По данным источников, потенциальные бойцы уже проходят подготовку в египетских военных академиях. Большинство из них – выходцы из служб безопасности Палестинской автономии на Западном берегу, однако часть кандидатов может состоять из палестинцев, связанных с ФАТХ – светской националистической политической партией, конкурирующей с «Хамас», включая жителей самого сектора Газа.
18 августа палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа заявил, что власти Палестины вскоре заявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа. Он рассказал, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.