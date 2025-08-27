WSJ: Египет готовит палестинцев для послевоенной безопасности в секторе Газа

Египет начал подготовку сотен палестинцев для формирования сил безопасности численностью до 10 000 человек, которые будут обеспечивать порядок в секторе Газа после возможного завершения боевых действий. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на арабские официальные лица. Отмечается, что ряд арабских стран поддерживает идею создания сектора Газа без влияния группировки «Хамас».