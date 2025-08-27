Трамп потребовал привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестов
Президент США Дональд Трамп заявил, что финансист и миллиардер Джордж Сорос и его сын должны понести уголовную ответственность за поддержку протестов в стране. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Мы не позволим этим безумцам разорвать Америку еще больше, не дав ей даже шанса «дышать» и быть свободной», – отметил он.
Трамп подчеркнул, что Сорос и его группа нанесли серьезный ущерб Америке.
Американский лидер направил бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес после вспыхнувших там 6 июня массовых протестов. Недовольство вызвало новое федеральное иммиграционное законодательство, в рамках которого сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали 212 нелегальных мигрантов.
В ходе протестов участники поджигали автомобили, устанавливали баррикады и приковывали себя цепями к мебели. По словам президента, Лос-Анджелес мог быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить гвардейцев для наведения порядка. Это был первый случай с 1965 г., когда американский президент применил подобную меру без запроса от губернатора штата.