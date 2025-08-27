Трамп потребовал привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестов

В ходе протестов участники поджигали автомобили, устанавливали баррикады и приковывали себя цепями к мебели. По словам президента, Лос-Анджелес мог быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить гвардейцев для наведения порядка. Это был первый случай с 1965 г., когда американский президент применил подобную меру без запроса от губернатора штата.