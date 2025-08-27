«Единая Россия» приостановила членство в партии задержанного мэра Владимира
Владимирское отделение партии «Единая Россия» приостановило членство мэра Владимира Дмитрия Наумова, задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
О задержании Наумова стало известно 27 августа. По предварительным данным, мошенничество, в котором его обвиняют, связано с землями на кладбище. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные мероприятия.
Наумов занимает пост мэра Владимира с 2022 г. С 2019 по 2022 г. он был главой администрации Гороховецкого района Владимирской области.