Reuters: «евротройка» готовится ввести новые санкции против Ирана

26 августа в Женеве стартовал второй раунд переговоров между Ираном и «евротройкой». В Тегеране подчеркивают, что Европа сама не выполнила условий ядерной сделки 2015 г. и не имеет законных оснований для запуска механизма snapback. Представитель МИД Ирана заявлял, что они понимают последствия возможного возобновления санкций ООН и делают все возможное, чтобы этого не допустить.