Reuters: «евротройка» готовится ввести новые санкции против Ирана
Страны «евротройки» – Великобритания, Франция и Германия – 28 августа могут официально инициировать процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет об ограничениях в финансовом, банковском, энергетическом и оборонном секторах. По данным издания, данное решение может быть принято в связи с тем, что переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом. «Евротройка» планирует письменно уведомить Совет Безопасности ООН, после чего меры вступят в силу через 30 дней.
26 августа в Женеве стартовал второй раунд переговоров между Ираном и «евротройкой». В Тегеране подчеркивают, что Европа сама не выполнила условий ядерной сделки 2015 г. и не имеет законных оснований для запуска механизма snapback. Представитель МИД Ирана заявлял, что они понимают последствия возможного возобновления санкций ООН и делают все возможное, чтобы этого не допустить.