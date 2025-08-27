Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из РФ до 1 сентября 2026 года

При этом камни должны находиться за пределами России с 2024 года
Ведомости

США разрешили импорт определенных категорий алмазов из России до 1 сентября 2026 г. Об этом говорится в опубликованной лицензии министерства финансов Соединенных Штатов.

Разрешены для импорта и внешней торговли непромышленные алмазы весом в один карат и более, если они с 1 марта 2024 г. физически находились за пределами России и не были экспортированы или реэкспортированы из страны. Ввоз разрешен и для алмазов весом в 0,5 карата и более, если они выполняют те же условия с 1 сентября 2024 г.

23 августа 2024 г. американский минфин разрешил импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами РФ до 1 марта 2024 г. Тогда же был разрешен ввоз непромышленных алмазов, к этой категории относятся необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов.

Драгоценные камни весом в один карат и более можно ввозить до 12:01 утра по восточному дневному времени (EDT) 1 сентября 2025 г., при условии, что эти алмазы покинули Россию до 1 марта 2024 г. и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты. Камни весом от 0,5 карата можно ввозить также до 1 сентября 2025 г., если алмазы покинули Россию до 1 сентября 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных