США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из РФ до 1 сентября 2026 года

США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из РФ до 1 сентября 2026 годаПри этом камни должны находиться за пределами России с 2024 года
США разрешили импорт определенных категорий алмазов из России до 1 сентября 2026 г. Об этом говорится в опубликованной лицензии министерства финансов Соединенных Штатов.
Разрешены для импорта и внешней торговли непромышленные алмазы весом в один карат и более, если они с 1 марта 2024 г. физически находились за пределами России и не были экспортированы или реэкспортированы из страны. Ввоз разрешен и для алмазов весом в 0,5 карата и более, если они выполняют те же условия с 1 сентября 2024 г.
23 августа 2024 г. американский минфин разрешил импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами РФ до 1 марта 2024 г. Тогда же был разрешен ввоз непромышленных алмазов, к этой категории относятся необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов.
Драгоценные камни весом в один карат и более можно ввозить до 12:01 утра по восточному дневному времени (EDT) 1 сентября 2025 г., при условии, что эти алмазы покинули Россию до 1 марта 2024 г. и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты. Камни весом от 0,5 карата можно ввозить также до 1 сентября 2025 г., если алмазы покинули Россию до 1 сентября 2024 г.