США разрешили импорт некоторых категорий алмазов из РФ до 1 сентября 2026 года

Драгоценные камни весом в один карат и более можно ввозить до 12:01 утра по восточному дневному времени (EDT) 1 сентября 2025 г., при условии, что эти алмазы покинули Россию до 1 марта 2024 г. и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты. Камни весом от 0,5 карата можно ввозить также до 1 сентября 2025 г., если алмазы покинули Россию до 1 сентября 2024 г.