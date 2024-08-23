США разрешили импорт некоторых российских ювелирных изделий
Американский минфин разрешил импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами РФ до 1 марта 2024 г., сообщает ведомство.
Как следует из заявления OFAC, также разрешен ввоз непромышленных алмазов, к этой категории относятся необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов. Также драгоценные камни весом 1 карат и более можно ввозить до 12:01 утра по восточному дневному времени (EDT) 1 сентября 2025 г., при условии, что эти алмазы покинули Россию до 1 марта 2024 г. и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты. Камни весом от 0,5 карата можно ввозить также до 1 сентября 2025 г., если алмазы покинули Россию до 1 сентября 2024 г.
В документах подчеркивается, что выданные лицензии не разрешают проводить операции, которые остаются запрещенными другими правовыми актами, вошедшими в RuHSR.
23 августа OFAC включило в свой черный список (SDN–лист) 400 физических и юридических лиц из России. Под американские ограничения подпали 34 россиянина, «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск Авиа», Novatek China, грузовая авиакомпания Air Bridge Cargo, «Атол» и др.