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США разрешили импорт некоторых российских ювелирных изделий

Ведомости

Американский минфин разрешил импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами РФ до 1 марта 2024 г., сообщает ведомство.

Как следует из заявления OFAC, также разрешен ввоз непромышленных алмазов, к этой категории относятся необработанные или распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке природные алмазы, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов. Также драгоценные камни весом 1 карат и более можно ввозить до 12:01 утра по восточному дневному времени (EDT) 1 сентября 2025 г., при условии, что эти алмазы покинули Россию до 1 марта 2024 г. и не были экспортированы или реэкспортированы из России после этой даты. Камни весом от 0,5 карата можно ввозить также до 1 сентября 2025 г., если алмазы покинули Россию до 1 сентября 2024 г.

В документах подчеркивается, что выданные лицензии не разрешают проводить операции, которые остаются запрещенными другими правовыми актами, вошедшими в RuHSR.

23 августа OFAC включило в свой черный список (SDN–лист) 400 физических и юридических лиц из России. Под американские ограничения подпали 34 россиянина, «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск Авиа», Novatek China, грузовая авиакомпания Air Bridge Cargo, «Атол» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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