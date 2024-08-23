Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Под ограничения попали 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова

Ведомости

США расширили санкции против России и ввели ограничения в отношении 400 физических и юридических лиц из РФ. Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Под ограничения попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которые позволяют России обходить санкции. Среди них есть Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ.

В санкционный список вошли 34 россиянина, включая сына министра обороны России Павла Белоусова, а также граждане других стран.

Ограничения затронули грузовую авиакомпанию Air Bridge Cargo, «Атол», «НИИ искуственного интеллекта», «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Евраз Ванадий Тула», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», «Диасофт», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Норильский ГМК имени А.П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», «Норильскремонт», «Распадская», ЯТЭК, Novatek China, Центр Финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская» угольная компания и «Норильск Авиа».

12 июня минфин США расширил санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.

Санкции затронули Московскую биржу, «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Синара – транспортные машины», «Обский газохимический комплекс», Национальный расчетный депозитарий, компанию «Геоскан», «Урал», Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, «дочка» ЦБ), Научно-производственное объединение имени А. С. Попова и другие предприятия.

В список физических лиц внесены глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул и трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывший руководитель проекта международных автомобильных ралли «Шелковый путь» Булат Янборисов и гендиректор «Русхимальянса» Кирилл Селезнев. Под вторичные санкции попали граждане КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных