Под ограничения попали 34 россиянина, включая сына министра обороны РФ Павла Белоусова
США расширили санкции против России и ввели ограничения в отношении 400 физических и юридических лиц из РФ. Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Под ограничения попали более 100 физлиц и компаний из 16 стран, которые позволяют России обходить санкции. Среди них есть Китай, Швейцария, Турция и ОАЭ.
В санкционный список вошли 34 россиянина, включая сына министра обороны России Павла Белоусова, а также граждане других стран.
Ограничения затронули грузовую авиакомпанию Air Bridge Cargo, «Атол», «НИИ искуственного интеллекта», «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Евраз Ванадий Тула», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», «Диасофт», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Норильский ГМК имени А.П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», «Норильскремонт», «Распадская», ЯТЭК, Novatek China, Центр Финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская» угольная компания и «Норильск Авиа».
12 июня минфин США расширил санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.
Санкции затронули Московскую биржу, «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Синара – транспортные машины», «Обский газохимический комплекс», Национальный расчетный депозитарий, компанию «Геоскан», «Урал», Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, «дочка» ЦБ), Научно-производственное объединение имени А. С. Попова и другие предприятия.
В список физических лиц внесены глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул и трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывший руководитель проекта международных автомобильных ралли «Шелковый путь» Булат Янборисов и гендиректор «Русхимальянса» Кирилл Селезнев. Под вторичные санкции попали граждане КНР, Белоруссии и Южно-Африканской Республики.