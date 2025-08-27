Захарова: санкции Великобритании заслуживают серьезного осуждения
Продолжающиеся рестрикции Великобритании в отношении суверенных стран, проводящих независимую политику, заслуживают серьезного осуждения. Так прокомментировала ввод санкций, в том числе против киргизских физических и юридических лиц, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами», – заявила она.
По словам Захаровой, Великобритания ввела санкции против граждан Киргизии из-за того, что давление только на Россию не дало желаемых Западом результатов.
20 августа Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на восемь позиций. В него вошли «Капитал банк Центральной Азии», киргизские компани Grinex, Tengricoin и Old Vector, а также люксембургская Altair Holding. В британском МИДе объяснили введение новых ограничений тем, что страна пресекает якобы попытки России избежать санкций, используя финансовые системы и криптосети Киргизии.