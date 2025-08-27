Захарова: санкции Великобритании заслуживают серьезного осуждения

20 августа Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на восемь позиций. В него вошли «Капитал банк Центральной Азии», киргизские компани Grinex, Tengricoin и Old Vector, а также люксембургская Altair Holding. В британском МИДе объяснили введение новых ограничений тем, что страна пресекает якобы попытки России избежать санкций, используя финансовые системы и криптосети Киргизии.