Великобритания ввела санкции против «Капитал банка Центральной Азии»

Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на восемь позиций. В него вошли «Капитал банк Центральной Азии», киргизские компани Grinex, Tengricoin и Old Vector, а также люксембургская Altair Holding. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны.