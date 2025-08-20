Великобритания ввела санкции против «Капитал банка Центральной Азии»
Великобритания расширила список антироссийских санкций еще на восемь позиций. В него вошли «Капитал банк Центральной Азии», киргизские компани Grinex, Tengricoin и Old Vector, а также люксембургская Altair Holding. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны.
Кроме того, под санкциями оказался руководитель проекта A7A5 по привязанной к рублю криптовалюте Леонид Шумаков.
В британском МИДе объяснили введение новых ограничений тем, что страна пресекает якобы попытки России избежать санкций, используя финансовые системы и криптосети Киргизии. Соединенное Королевство приняло такое решение после того, как США объявили об аналогичных мерах, говорится в сообщении.
18 июля Великобритания ввела санкции против 18 граждан России, якобы причастных к кибератакам. Рестрикции коснулись сотрудников подразделений Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Согласно формулировке в списке рестрикций, их действия были направлены на «подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства». С той же формулировкой в списке фигурирует и 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.
The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве США 20 августа писала, что лидеры европейских стран с большой долей вероятности могут ввести антироссийские санкции, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.