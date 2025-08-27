Путин поздравил бригаду и полк ВС РФ с присвоением наименования «гвардейских»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 30-й артиллерийской бригады и 6-го инженерно-саперного полка с присвоением почетного наименования «гвардейские».
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что это высокая честь и признание особых заслуг, массового героизма и мужества военнослужащих. По его словам, решительные действия личного состава в ходе спецоперации стали примером выполнения долга, самоотверженности и профессионализма.
Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы и дальше будут верны присяге, достойно служить Родине и надежно обеспечивать безопасность граждан. Он пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе.
1 июля сообщалось, что Путин присвоил наименование «гвардейской» 36-й общевойсковой армии. 26 июня гвардейскими стали также 218-й танковый полк, 43-й морской штурмовой авиационный Севастопольский краснознаменный полк и 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы.