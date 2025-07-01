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Путин присвоил наименование гвардейской 36-й общевойсковой армии

Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил 36-й общевойсковой армии почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с 1 июля.

В документе отмечается, что звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные личным составом в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов.

26 июня сообщалось, что гвардейскими стали еще 218-й танковый полк, 43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный полк и 17-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы.

Президент выразил уверенность, что гвардейцы продолжат достойно выполнять поставленные задачи, обеспечивая безопасность страны. Также он пожелал военнослужащим здоровья и дальнейших успехов в службе.

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