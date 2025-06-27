Путин поздравил два полка и бригаду с присвоением наименования «гвардейских»
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового полка и 43-го морского штурмового авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейских». Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – подчеркнул глава государства.
По словам Путина, умелые и решительные действия военнослужащих в ходе спецоперации стали образцом выполнения воинского долга, демонстрацией храбрости, самоотверженности и профессионализма.
Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить Родине, обеспечивая безопасность страны и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и дальнейших успехов в их ответственной службе.
О подписании указов о присвоении почетных наименований бригаде и двум полкам ВС РФ сообщалось 26 июня. Документы вступили в силу в тот же день.
До этого почетные наименования «гвардейские» получили 200-я артиллерийская бригада и 27-й артиллерийский полк. Такое решение было принято в конце февраля.