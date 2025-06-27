Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Путин поздравил два полка и бригаду с присвоением наименования «гвардейских»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 17-й бригады радиоэлектронной борьбы, 218-го танкового полка и 43-го морского штурмового авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейских». Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, умелые и решительные действия военнослужащих в ходе спецоперации стали образцом выполнения воинского долга, демонстрацией храбрости, самоотверженности и профессионализма.

Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить Родине, обеспечивая безопасность страны и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и дальнейших успехов в их ответственной службе.

О подписании указов о присвоении почетных наименований бригаде и двум полкам ВС РФ сообщалось 26 июня. Документы вступили в силу в тот же день.

До этого почетные наименования «гвардейские» получили 200-я артиллерийская бригада и 27-й артиллерийский полк. Такое решение было принято в конце февраля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных