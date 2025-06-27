Путин поздравил два полка и бригаду с присвоением наименования «гвардейских»

Российский лидер выразил уверенность, что воины-гвардейцы продолжат с честью служить Родине, обеспечивая безопасность страны и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и дальнейших успехов в их ответственной службе.