Путин присвоил почетные наименования бригаде и двум полкам ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейских» 218-му танковому полку, 43-му отдельному морскому штурмовому авиационному Севастопольскому Краснознаменному полку и 17-й отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В указах подчеркивается, что почетные звания присваиваются «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные военнослужащими данных соединений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов РФ. Документы вступают в силу с 26 июня.
21 февраля президент уже присваивал почетные наименования воинским частям ВС РФ. Так, 200-я артиллерийская бригада и 27-й артиллерийский полк получили звание «гвардейские». Кроме того, 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты было присвоено почетное наименование «Курская». А в июне 2024 г. почетное наименование «гвардейский» было присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку.