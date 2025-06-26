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Путин присвоил почетные наименования бригаде и двум полкам ВС РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейских» 218-му танковому полку, 43-му отдельному морскому штурмовому авиационному Севастопольскому Краснознаменному полку и 17-й отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В указах подчеркивается, что почетные звания присваиваются «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные военнослужащими данных соединений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов РФ. Документы вступают в силу с 26 июня.

21 февраля президент уже присваивал почетные наименования воинским частям ВС РФ. Так, 200-я артиллерийская бригада и 27-й артиллерийский полк получили звание «гвардейские». Кроме того, 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты было присвоено почетное наименование «Курская». А в июне 2024 г. почетное наименование «гвардейский» было присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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