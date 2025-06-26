Путин присвоил почетные наименования бригаде и двум полкам ВС РФ

21 февраля президент уже присваивал почетные наименования воинским частям ВС РФ. Так, 200-я артиллерийская бригада и 27-й артиллерийский полк получили звание «гвардейские». Кроме того, 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты было присвоено почетное наименование «Курская». А в июне 2024 г. почетное наименование «гвардейский» было присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку.